Meteo | Previsioni per martedì 1 febbraio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1308m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Con l'allontanamento della perturbazione ritornano condizioni stabili, tempo asciutto e soleggiato. Da segnalare solo il passaggio lievi velature a partire dal pomeriggio e dai settori emiliani. Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che massimi, estremi fino a 11/13°C, più fresco sulle coste adriatiche. Da segnalare ventilazione moderata e a tratti forte da Nord-Ovest su tutti i settori. Mare tra poco mosso a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo