Meteo | Previsioni per martedì 25 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2743m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Pressione in nuovo graduale aumento sull'Emilia Romagna, a garanzia di una giornata con tempo ovunque stabile e soleggiato, solamente nel corso delle ore centrali della giornata potremo avere nuvolosità variabile, a tratti irregolare, tra ferrarese, ravennate, bolognese e imolese, ma senza precipitazioni. Addensamenti diurni attesi anche lungo la dorsale appenninica. Temperature massime in ascesa, anche netta rispetto alla giornata precedente. Venti di Garbino in rinforzo specie sulla Romagna. Mare da mosso a poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo