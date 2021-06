Meteo | Previsioni per martedì 8 giugno

A Modena domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3299m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Correnti in quota sempre piuttosto instabili da Nordest rinnovano una giornata variabile sull'Emilia Romagna. Nubi irregolari a tratti dense al mattino con qualche pioggia non esclusa sui settori emiliani occidentali. Al pomeriggio sviluppo di nuovi acquazzoni o temporali sparsi sull'Appennino ma occasionalmente anches sulle pianure interne; prevalentemente asciutto sulle coste con anche belle aperture nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve aumento sulle zone interne, massime fino a 27-29°C; più fresco lungo le coste. Venti a regime di brezza al suolo, nord orientali in quota. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo