Meteo | Previsioni per domenica 19 maggio

A Modena domenica 19 maggio cieli grigi o nebbiosi al mattino. peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con rasserenamenti, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3327m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Iinfiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali inizialmente molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarisce; su pianura emiliana e dorsale emiliana nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mare poco mosso.