Meteo | Previsioni per lunedì 14 giugno

A Modena domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4393m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Ancora alta pressione ma sbilanciata con i propri massimi sull'Europa centrale. Bel tempo su tutta la regione, con cieli in prevalenza sereni salvo nubi all'Alba in Val padana, in rapido dissolvimento, nonché cumuli diurni in formazione in Appennino durante le ore più calde. Temperature in calo nei valori massimi su valori non oltre i 30°C tra Est Emilia e Romagna. Venti da Est a tratti anche sostenuti sulla Romagna ed est Emilia, in graduale successiva attenuazione dal pomeriggio. Mare fino a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo