Meteo | Previsioni per lunedì 19 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1448m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Correnti umide e fresche continuano a fluire sull'Emilia Romagna rinnovando ancora spiccata variabilità con nuvolosità più diffusa nella prima parte della giornata con fugaci piogge possibili in Romagna entro il primo mattino; possibilità di precipitazioni nel corso del pomeriggio sulla dorsale appenninica specie romagnola, in prevalenza asciutto altrove. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

