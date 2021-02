Meteo | Previsioni per lunedì 22 febbraio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2619m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio assenti e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

L'alta pressione resta ancora protagonista determinando tempo stabile su tutta la Regione. Tuttavia il ristagno di umidità nei bassi strati determinerà una giornata uggiosa con cieli spesso offuscati dalla presenza di nubi basse e nebbie in parziale sollevamento o diradamento a partire dal tardo pomeriggio sull'Emilia occidentale. Meglio in serata con aperture più ampie, eccezion fatta per i settori a ridosso dell'Appennino e la Romagna. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery