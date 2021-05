Meteo | Previsioni per lunedì 3 maggio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2013m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.

In Regione

Tempo nel complesso discreto sull'Emilia Romagna con una prima parte di giornata variabile tra sole e aperture a tratti anche ampie. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla dorsale appenninica con fenomeni in locale estensione verso le pianure emiliane e zone interne romagnole. Temperature in calo sia nei valori minimi che massimi. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

