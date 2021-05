Meteo | Previsioni per martedì 11 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 18.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3015m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Una perturbazione atlantica raggiunge le regioni del Nord Italia apportando un peggioramento del tempo anche sull'Emilia Romagna. Nel dettaglio piogge fin dal mattino sull'Emilia occidentale, in intensificazione nelle ore centrali del giorno e successiva estensione al resto dell'Emilia ed entro sera anche sulla Romagna, dove i fenomeni saranno più fugaci e dopo una giornata complessivamente stabile, sebbene spesso nuvoloso. Tra tardo pomeriggio e serata formazione di rovesci e temporali a macchia di leopardo, specie tra parmense, reggiano, modenese. Temperature in sensibile calo nei valori massimi, specie in Emilia; ancora molto mite in Romagna. Venti in intensificazione dai quadranti orientali su coste e pianure, da Sud in Appennino, in attenuazione serale salvo raffiche negli eventuali temporali. Mare fino a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery