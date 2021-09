Meteo | Previsioni per martedì 14 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3889m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Anticiclone che si va ulteriormente rafforzando, a garanzia di una giornata all'insegna dell'assoluta stabilità. Il contesto tuttavia non sarà pienamente soleggiato, per nubi alte e stratificate che andranno a compattarsi nel pomeriggio a iniziare dall'Emilia, in traslazione verso la Romagna. Temperature in generale ulteriore rialzo, clima tipicamente estivo, massime fino a 32°C. Venti a regime di brezza termica, tendenti a disporsi e rinforzare da Scirocco sulle coste romagnole. Mare da poco mosso a quasi calmo. Previsioni a cura di 3b Meteo