Meteo | Previsioni per martedì 15 febbraio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1271m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Pprosegue e si intensifica la fase instabile sulla Regione, specie tra notte e mattino. Piogge e rovesci in estensione ai settori centro-orientali. Precipitazioni a carattere nevoso sui settori occidentali con quota neve tra gli 0-150 metri. Dunque possibile neve in città come Piacenza e Parma al mattino. Migliorano le condizioni tra tarda mattina e primo pomeriggio su Emilia centro-occidentale, con ultimi residui fenomeni e nuvolosità in rapida diminuzione. In serata ulteriori precipitazioni sparse sulla Romagna, ma di debole intensità. Venti al più moderati dai quadranti occidentali; fino a forti di scirocco sulla costa. Temperature in netto calo. Mare prevalentemente tra mosso e poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo