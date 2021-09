Meteo | Previsioni per martedì 28 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3783m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Pressione in momentaneo in aumento, a garanzia di una giornata che trascorrerà con tempo asciutto sull'Emilia Romagna e ben soleggiato. Da segnalare il transito nella seconda parte della giornata di nuvolosità medio alta sull'Emilia, a tratti compatta, nonché un po' di variabilità al mattino sulla Romagna. Temperature massime in aumento, con massime attorno ai 27-28°C, minime in calo. Venti deboli di direzione variabile, mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo