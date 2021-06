Meteo | Previsioni per mercoledì 30 giugno

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3762m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

L'anticiclone è disturbato da una saccatura in transito sulle Alpi che favorisce l'ingresso di correnti a tratti più instabili e fresche che determineranno un calo delle temperature. Ci attende tuttavia una giornata ancora soleggiata con al più qualche annuvolamento in serata lungo il Po ma con rischio pioggia basso o assente . Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione. Zero termico nell'intorno di 4100 metri. Mare poco mosso. Massime in calo ma ancora prossime ai 31-34°C. Previsioni a cura di 3b Meteo