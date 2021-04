Meteo | Previsioni per sabato 17 aprile

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Una depressione mediterranea, alimentata dall'aria fredda in discesa dal Nordest Europa, risale il Centrosud, producendo un aumento della copertura anche sull'Emilia Romagna ma senza particolari precipitazioni. Clima ancora freddo per il periodo, possibili locali deboli gelate anche in pianura all'alba. Venti a tratti moderati nord orientali, mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery