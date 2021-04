Meteo | Previsioni per venerdì 23 aprile

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2185m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

L'impulso del giorno precedente abbandona l'Emilia Romagna pur lasciando in eredità residua variabilità, connubi basse e rischio di qualche nebbia nottetempo e al mattino lungo il Po e Romagna. Maggiori spazi assolati entro il pomeriggio. Temperature in lieve calo nei valori minimi, massime in aumento, con punte di oltre 20°C sulle pianure lontane dal mare; più fresco lungo le coste. Venti deboli variabili, salvo temporanei rinforzi da Est-Nordest entro il pomeriggio, specie sulla Romagna. Mare poco mosso o localmente mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

