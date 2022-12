Meteo | Previsioni per venerdì 9 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata schiarite, sono previsti 38mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2358m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La perturbazione giunta ieri rinnova condizioni di maltempo sulla regione con frequenti piogge e rovesci che solo entro sera inizieranno ad assorbirsi ad iniziare dall'Emilia con timide aperture. Neve in Appennino solo a quote medio-alte. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2250 metri. Mare da mosso a molto mosso. Clima ancora freddino. Previsioni a cura di 3B Meteo