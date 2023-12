Primi fiocchi di neve anche in piaura. Appennino bianco, viabilità regolare

Nottata e risveglio imbiancati per la parte sud della provincia di Modena. La perturbazione che sta attraversando il nostro territorio ha infatti creato nevicate significative in Appennino e ha coperto di un sottile mando bianco anche tutta la zona collinare modenese. I fiocchi si sono spinti anche sulle prime aree di pianura, senza creare tuttavia accumuli sensibili. Nel capoluogo qualche tetto imbiancato nelle prime ore della mattina.

La circolazione stradale non ha subito particolari rallentamenti, se non nei comuni più alti dell'Appennino. Tutte e strade sono sgombre e percorribili, ma si raccomanda ovviamente prudenza - anche nelle prossime ore - per la possibile formazione di ghiaccio.

Le previsioni per oggi

A Modena oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in assorbimento dal pomeriggio, è previsto 1cm di neve nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1416m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve. (fonte 3bmeteo.com)

Che tempo farà domani

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -4°C, lo zero termico si attesterà a 1345m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.