Nuova ondata di caldo in arrivo. Picchi fino a 40-41°C e clima afoso

Nei prossimi giorni, stando a quanto riporta da 3B meteo Lucia Drago Pitura, il rinforzo dell'anticiclone africano continuerà a garantire tempo stabile ma, determinerà un aumento record delle temperature sull'Emilia Romagna e non solo.

L'ondata di calore è attesa soprattutto nella giornata di mercoledì 19 luglio, quando probabilmente si supereranno i 39-40°C in molte città, specie romagnole. Caldo intenso anche sulle zone costiere ma con massime leggermente più contenute, per l'azione dei venti che soffieranno dai quadranti orientali, sono attesi picchi di 36-38°C. A seguire la canicola verrà smorzata dai venti orientali con massime di nuovo comprese tra i 30-35°C ma, il clima diventerà afoso, per gli elevati tassi di umidità, specialmente nelle ore notturne.

Bisognerà attendere la prossima settimana per confermare un possibile passaggio instabile che potrà interessare, con qualche piovasco o temporale, almeno le città lungo il Po.

Meteo a Modena

Tempo stabile e soleggiato nei prossimi giorni con un impennata termica attesa nella giornata di mercoledì 19 luglio con massime fino a 39-40°C. A seguire massime più contenute ma con alti livelli di umidità, possibili disagi fisiologici per afa. Ventilazione prevalentemente debole e a regime variabile.