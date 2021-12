Perturbazione in vista delle festività: ancora pioggia e freddo

Dopo lunghe giornate in compagnia di nebbie e nubi basse, sull’Emilia Romagna lo scenario meteo è destinato a sbloccarsi durante le festività natalizie. Da venerdì 24 dicembre una perturbazione

atlantica farà il suo ingresso sul nostro Paese portando delle piogge che coinvolgeranno inizialmente l’Emilia e dal giorno di Natale anche la Romagna. Sarà un peggioramento però più a stampo autunnale che invernale con precipitazioni moderate, a tratti abbondanti, e la neve cadrà soltanto in alta montagna, oltre i 1800 mt. Tempo che tendenzialmente è previsto rimanere instabile anche nei giorni successivi. Le temperature nel complesso non subiranno grandi variazioni fino a Natale quando inizieranno ad aumentare in particolare nei valori minimi, picchi massimi anche di 12-13°C sulle coste romagnole. Tra sabato 25 e domenica 26 previsti venti di Garbino in Appennino, di Scirocco sulle coste romagnole

Previsioni per Modena

Su Modena le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente abbondanti su tutto il modenese. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme.

Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.

Sul resto della Regione

Su Bologna le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente abbondanti su tutto il bolognese. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.

A Piacenza le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dalla sera di venerdì 24 una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente abbondanti su tutto il piacentino, soprattutto nel giorno di Natale. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.

A Parma le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dalla sera di venerdì 24 una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente abbondanti su tutto il parmense, soprattutto nel giorno di Natale. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.



A Forlì le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente moderate su tutto il forlivese. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.



Cesena le condizioni meteo sono previste cambiare drasticamente nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e localmente moderate su tutto il forlivese. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in generale rialzo da sabato 25.

Su Ravenna le condizioni meteo sono previste cambiare nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse ma deboli o moderate su tutta la provincia. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in netto rialzo da sabato 25.

Su Rimini le condizioni meteo sono previste cambiare nelle festività natalizie. Dal giorno di Natale una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse ma deboli o moderate su tutto il riminese. Maltempo che potrebbe interessare la città anche nei giorni seguenti anche se per ora è ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme. Temperature ancora piuttosto fredde nei valori minimi nei prossimi giorni, in netto rialzo da sabato 25.