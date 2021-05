Tornano piogge e temporali, rischio nubifragi nelle regioni centro-settentrionali

“Sarà una settimana decisamente movimentata dal punto di vista meteorologico sull’Italia” – a confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “è in arrivo una perturbazione atlantica che porterà una passata di piogge e temporali, a cui farà seguito per diversi giorni tempo spesso instabile e clima più fresco”.

Rovesci, temporali e nubifragi: ecco dove

“Le regioni centro-settentrionali saranno le più bersagliate da rovesci e temporali, che localmente potranno assumere anche carattere di forte intensità” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “mentre le regioni del Sud rimarranno ai margini dell’azione ciclonica con tempo più soleggiato e poche piogge. Entrando più nello specifico martedì la perturbazione porterà piogge, rovesci e qualche temporale dal Nord verso il Centro, con fenomeni localmente intensi o abbondanti, in particolare su Alpi, Prealpi, alto Piemonte e pedemontane del Nord, nonché su Liguria e alta Toscana. Mercoledì ritroveremo una spiccata variabilità su tutto lo Stivale con qualche nuova pioggia o acquazzone più probabile su Nordest, Appennino, medio versante adriatico e basso versante tirrenico; non mancheranno comunque anche delle belle parentesi assolate tra un acquazzone e l’altro. Giovedì altra giornata dinamica tra sole e acquazzoni a macchia di leopardo, mentre tra venerdì e sabato potrebbe giungere una seconda perturbazione con ulteriori piogge e rovesci da Ovest verso Est. Il tutto accompagnato da venti a tratti anche sostenuti tra Scirocco, Libeccio e Ponente con mari frequentemente mossi o molto mossi al largo”.

Temperature in calo

“La parentesi calda di avvio settimana avrà vita breve, con l’arrivo di aria più fresca atlantica che farà calare le temperature in settimana dapprima al Centronord, poi anche al Sud. Il calo termico sarà più netto al Nord dove i valori si potranno portare a tratti al di sotto delle medie stagionali, ma apprezzabile anche al Centrosud entro mercoledì. Il clima si manterrà al più mite ma in genere non caldo, con massime sostanzialmente comprese tra 19°C e 24°C, con giusto qualche punta superiore all’estremo Sud – concludono da 3bmeteo.com