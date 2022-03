Meteo | Finalmente torna la pioggia. Neve in Appennino

"La lunga fase siccitosa che ci ha accompagnato per l’intera stagione invernale sta giungendo ormai al capolinea. Dalle latitudini artiche si sta preparando un affondo di aria fredda che punterà la Penisola Iberica nella prima parte della settimana e attiverà una circolazione di bassa pressione da cui si dipartirà una perturbazione diretta verso l’Italia". A fare il punto è il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

La perturbazione raggiungerà l’Emilia Romagna mercoledì favorendo il ritorno di piogge e rovesci, mentre sull’Appennino cadrà la neve dai 1200/1400m circa. La permanenza di un minimo di pressione sulle regioni settentrionali favorirà nuove piogge nei giorni successivi, probabilmente fino alla fine della settimana, in un contesto termico decisamente più fresco rispetto a quello attuale, tanto che sull’Appennino si avranno altre occasioni per nevicate.

Il meteo a Modena

La giornata di martedì sarà ancora stabile e in prevalenza soleggiata con temperature minime sui 5°C e massime intorno a 20°C. Mercoledì rapido aumento della nuvolosità con prime deboli piogge al mattino, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera. Caleranno le temperature diurne, previste non oltre i 12°C. Giovedì sarà una giornata spiccatamente variabile, con qualche apertura nelle ore centrali ma piogge intermittenti fino al mattino e in nuova intensificazione la sera, mentre le temperature varieranno tra 9 e 15°C. Anche verso il prossimo weekend il tempo si manterrà a tratti instabile e fresco, con altre occasioni per piogge, seppur alternate a pause più asciutte e soleggiate.