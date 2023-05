3BMETEO.COM: “In arrivo potente ciclone mediterraneo. Nubifragi e vento”

“Confermata una nuova severa ondata di maltempo per l'Italia ad inizio della nuova settimana, a causa dell'approfondimento di un vortice ciclonico che dalla Sicilia risalirà verso il Tirreno”- lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “si tratterà di un ciclone insolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio. Tra lunedì e martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poi ancora al Nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità. Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100mm: attenzione particolare tra Romagna e alte Marche dove già sono cadute piogge molto abbondanti e potrebbero verificarsi dissesti idrogeologici (ma il rischio ci sarà anche sulle altre succitate regioni)”

Venti tempestosi

“Oltre alle ingenti precipitazioni i venti soffieranno anche forti o molto forti attorno al vortice ciclonico”- avverte Ferrara di 3bmeteo.com - “in particolare sempre tra lunedì e martedì le raffiche potranno anche sfiorare gli 80-100km/h su diverse aree del Centrosud con possibili danni. Da segnalare comunque bora rabbiosa sull'alto Adriatico e tramontana tesa sulla Liguria. Mari dunque molto mossi o agitati, se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate”

La situazione in Emilia

"Il clou del maltempo si concentrerà tra Emilia orientale e Romagna e in particolare a ridosso dalla fascia appenninica, proseguendo nella giornata di mercoledì quando è attesa una loro recrudescenza sulle Marche, specie settentrionali - aggiunge Lorenzo Badellino - Si tratta di una situazione molto delicata che potrebbe divenire potenzialmente alluvionale, anche a causa delle recenti intense precipitazioni che hanno colpito l'Emilia Romagna, dove tutt'ora piove e i terreni sono ancora saturi d'acqua. Entro la sera di mercoledì sono attesi accumuli pluviometrici in 48 ore anche di 200mm e localmente oltre sulle zone appenniniche delle provincie di Bologna, Forlì, Cesena e Rimini, intorno a 100mm sulle rispettive pianure ma anche a Modena, circa 90mm a Ravenna, intorno a 70mm a Reggio Emilia, 50mm a Ferrara, 40mm a Parma, nemmeno 10mm a Piacenza, poiché sui settori più occidentali dell'Emilia la perturbazione risulterà molto più scarica. Nelle Marche attesi 70mm sul Pesarese, intorno a 40mm sulla provincia di Ancona. Sono attesi anche forti venti orientali tra martedì e mercoledì, con possibili mareggiate sulle coste.

Instabilità ad oltranza

“Non sarà finita qui: per quanto da mercoledì il maltempo allenterà la presa e il ciclone perderà forza, il tempo comunque non si sistemerà del tutto. Anche per il resto della settimana infatti avremo a che fare con improvvisi locali acquazzoni e temporali, pur distribuiti in modo molto irregolare. Questo perché l'alta pressione continuerà a latitare su Mediterraneo centrale e Italia, lasciando anzi probabilmente spazio all'ennesimo vortice ciclonico entro il prossimo weekend (da confermare). Insomma ne avremo probabilmente fin quasi alla fine di maggio; per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere” - concludono da 3bmeteo.com.