Meteo | Previsioni per venerdì 1 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. rasserenamenti in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1686m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La circolazione depressionaria sul Ligure porterà ancora instabilità sull'Emilia Romagna. un primo impulso interesserà tra la notte e la prima parte del mattino la Emilia, specie centro occidentale, mentre nel pomeriggio nuovi rovesci e qualche temporale si riformerà sull'Appennino emiliano coinvolgendo anche le pianure emiliane e isolatamente la Romagna settentrionale. Entro fine giornata, infine, nuovi rovesci in risalita da Sud sulla Romagna. Temperature massime fino a 19/20°C. Mare tra poco mosso e mosso.

