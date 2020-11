Meteo | Previsioni per martedì 1 dicembre

A Modena domani nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. peggiora in serata con deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1411m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in Emilia-Romagna

Avvio di giornata stabile pur con nubi irregolari di passaggio e qualche nebbia possibile tra piacentino e parmense. Tra sera e notte graduale peggioramento per la formazione di una nuova bassa pressione sul Centro Italia, con prime deboli precipitazioni, nevose inizialmente dai 600-800m sull'Emilia ma in ulteriore calo. Temperature in calo nei minimi, con possibili gelate notturne. Venti deboli variabili all'interno, qualche refolo da Nord lungo le coste, in netto rinforzo da Grecale a fine giornata su Romagna ed Est Emilia. Mare tendente a mosso.

Previsioni grazie a 3B Meteo

