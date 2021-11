Meteo | Previsioni per mercoledì 1 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1958m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio con il rischio di qualche fenomeno in serata sull'Appennino emiliano e deboli pioviggini tra bolognese e ferrarese. Venti in rinforzo dai quadranti sudoccidentali, specie su Appennino romagnolo. Ancora freddo al mattino con possibilità di brinate/gelate. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo