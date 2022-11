Meteo | Previsioni per giovedì 1 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1022m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La circolazione ciclonica al Sud Italia perde progressivamente forza e con essa il richiamo umido e freddo sulll'Emilia Romagna. Giornata comunque spesso nuvolosa pur con qualche apertura possibile, specie sull'Emilia occidentale dove peraltro saranno possibili locali nebbie in pianura tra notte e mattino. Isolate pioviggini saranno altresì possibili a ridosso di Appennino e Romagna, mentre in tarda sera tenderà ad avanzare un nuovo fronte dall'Adriatico. Temperature in lieve ripresa, ma clima comunque piuttosto freddo. Venti fino a moderati tra Nordest e Nordovest. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo