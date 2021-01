Meteo | Previsioni per lunedì 1 febbraio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1552m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Condizioni atmosferiche nuvolose ma generalmente asciutte sull'Emilia Romagna per buona parte del giorno. Da segnalare al più qualche pioviggine dal pomeriggio che dai rilievi appenninici orientali potrà estendersi verso sera alla Romagna. Temperature in calo nei valori minimi. Venti in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

