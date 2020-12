Meteo | Previsioni per venerdì 1 gennaio 2021

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 17.3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1259m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Previsioni in Emilia-Romagna

Una nuova perturbazione a carattere freddo raggiunge la regione, impegnando l'Emilia, con precipitazioni persistenti, di debole intensità a tratti moderati,, nevose fino in pianura sul piacentino e nel corso del pomeriggio anche sul parmense. Altrove quota neve sopra i 700-1000m, oltre i 1200m sui settori romagnoli. Ai margini la Romagna, dove il tempo sarà in prevalenza asciutto seppur nuvoloso. Temperature in rialzo nei valori minimi in Emilia, ma in netto calo nei massimi; in lieve calo le massime in Romagna. Ventilazione debole nord-occidentale sull'Emilia, sino a moderata da SE sulle coste della Romagna. Mare mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

