Meteo | Previsioni per giovedì 1 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3272m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa

Ll'alta pressione si indebolisce favorendo la formazione del corso del pomeriggio di locali rovesci o temporali a ridosso della dorsale appenninica centro-orientale. La confluenza diurna tra le brezze potrebbe altresì favorire la genesi di nubi e brevi piovaschi o temporali anche sulle aree interne romagnole, fin verso la costa. Temperature in lieve flessione, in rialzo le minime specie sulla Romagna; clima comunque caldo. Venti deboli o moderati a regime di brezza, in ingresso da ENE dal pomeriggio; residuo Garbino a inizio giornata sulla Romagna. Mare da mosso a poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo