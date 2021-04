Meteo | Previsioni per sabato 1 maggio

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3081m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Il Nord Italia rimane esposto a un flusso instabile atlantico che nella seconda parte del giorno fa avanzare una perturbazione. Tempo inizialmente variabile ma asciutto sull'Emilia Romagna, con aperture anche ampie in Romagna. Nel pomeriggio instabilità in aumento con primi fenomeni in Appennino e localmente anche su pianure emiliane e interne romagnole, localmente a carattere di rovescio o temporale. In serata ancora rovesci e temporali un po' su tutta la regione ma con tendenza a miglioramento entro fine giornata ad iniziare da Sud. Temperature stabili e abbastanza miti di giorno, in leggero calo sul comparto occidentale. Ventilazione in rinforzo da SO.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery