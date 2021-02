Meteo | Previsioni per lunedì 1 marzo

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2348m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Un campo di alta pressione continua ad abbracciare l'Emilia Romagna garantendo tempo stabile e assolato ovunque, con cielo sereno per l'intera giornata. Locali foschie possibili al mattino lungo il Po, al confine con la Lombardia. Venti deboli con temporanei rinforzi diurni sulla Riviera romagnola. Mare da mosso a poco mosso. Temperature massime stabili, in calo i valori minimi.

Previsioni a cura di 3b Meteo

