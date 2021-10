Meteo | Previsioni per lunedì 1 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2931m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Tempo in peggioramento sull'Emilia Romagna a causa del passaggio frontale che transiterà da Ovest verso Est nel corso del pomeriggio portando precipitazioni diffuse che potranno assumere anche carattere di rovescio, prima di abbandonare la regione in serata. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in ulteriore calo nei massimi. Previsioni a cura di 3b Meteo