Meteo | Previsioni per martedì 1 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3361m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Il graduale indebolimento della struttura anticiclonica consente l'ingresso da Ovest di correnti man mano più umide, che porteranno nel corso della giornata un graduale aumento della nuvolosità, in particolare sul territorio emiliano. Proprio sui rilievi dell'Emilia occidentale in serata è atteso l'arrivo di deboli precipitazioni con possibile sconfinamento dei fenomeni fin verso le aree di pianura. Temperature massime in lieve flessione, ventilazione debole. Previsioni a cura di 3b Meteo