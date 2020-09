Meteo | Previsioni per giovedì 1 ottobre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3477m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Una nuova intensa perturbazione si avvicina dalla Francia, richiamando correnti di Libeccio sull'Emilia Romagna dove tuttavia la giornata trascorrerà sostanzialmente discreta. Giornata varibile tra sole e nubi irregolari, con qualche pioggia o rovescio possibile giusto sull'Appennino, in particolare sui crinali a confine con la Toscana; verso sera qualche goccia non esclusa anche sulla pianura emiliana occidentale.

Temperature in ulteriore aumento sulla Romagna, clima diurno molto mite con punte di oltre 24°C, fresco al mattino. Venti tendenti a disporsi da Sudovest e a rinforzare sull'Appennino, temporaneamente di brezza lungo le coste al pomeriggio.

Previsioni a cura di 3B Meteo.

