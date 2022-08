Meteo | Previsioni per martedì 10 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3857m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Avvio di giornata ancora all'insegna della variabilità sull'Emilia Romagna ma senza il rischio di fenomeni. Maggiori spazi soleggiati nel tardo pomeriggio un po' su tutta la regione. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mare da quasi calmo a mosso. Temperature stabili o in locale aumento.

Previsioni a cura di 3b Meteo