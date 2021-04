Meteo | Previsioni per sabato 10 aprile

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1590m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

L'approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna richiama umide correnti meridionali, responsabili di un graduale peggioramento del tempo sull'Italia centro settentrionale. Sull'Emilia Romagna nuvolosità estesa sin dalla mattinata, con prime locali piogge sull'Appennino, a tratti moderate sui crinali a confine con la Toscana, ma sporadicamente anche sulle pianure, specie tra parmense e piacentino. Peggiora poi dalla successiva nottata. Temperature in ulteriore aumento nei valori minimi, massime invece in calo sui settori emiliani. Venti deboli o a tratti moderati in prevalenza meridionali. Mare fino a mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery