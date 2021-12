Meteo | Previsioni per venerdì 10 dicembre

A Modena domani cieli parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento associate a piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. deboli nevicate in serata, sono previsti 4mm di pioggia e 1cm di neve. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 1046m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: neve.

La situazione in regione

Una nuova veloce perturbazione raggiunte l'Emilia Romagna portando precipitazioni specie tra pomeriggio e sera, più abbondanti su settori romagnoli e a ridosso dell'Appennino. Precipitazioni inizialmente piovose, ma con passaggio a neve sulle pianure emiliane a partire dal piacentino fin verso il bolognese; pioggia in pianura su ferrarese, Romagna, ma con tendenza a mista a neve dalla tarda sera sull'imolese. Venti fino a moderati tra Est e Nordest su coste e Comacchio, in rotazione da Ovest sulle pianure emiliane, da Sudovest sull'Appennino. Clima freddo: forti gelate mattutine, massime talora non oltre 1-2°C tra piacentino, parmense e reggiano.

Previsioni a cura di 3b Meteo