Meteo | Previsioni per mercoledì 10 febbraio

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1756m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Un'area di bassa pressione raggiunge nuovamente la regione apportando tempo perturbato con precipitazioni a carattere sparso, in traslazione dall'Emilia verso la Romagna; entro mattino qualche rovescio più intenso possibile sul piacentino; nel corso del pomeriggio/tardo pomeriggio migliora, con alcune progressive aperture serali. Torna la neve in Appennino a partire dai 1300-1400m di quota. Temperature in calo nei valori massimi e in quota. Venti moderati di Scirocco, tesi sui mari, i quali saranno molto mossi.

Previsioni a cura di 3B Meteo

