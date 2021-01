Meteo | Previsioni per domenica 10 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. variabilità asciutta al pomeriggio, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 372m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: neve.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Una nuova perturbazione risale dal Tirreno, contemporaneamente da Est affluisce aria più fredda. Un nuovo peggioramento interessa la regione, con primi fenomeni la notte, in intensificazione al mattino su Appennino e Romagna con neve fino al fondovalle e sulla pianura interna romagnola. Interessata anche l'Emilia, dove tra Reggio Emilia e Bologna è attesa neve fino in pianura al mattino. Si attenua tutto in serata, salvo ancora fenomeni sulla Romagna dove la quota neve tenderà a rialzarsi. Temperature in netto calo in quota e nei valori massimi sulle pianure. Venti fino a moderati da NO sulle pianure, tesi di Grecale sulle coste romagnole. Mare molto mosso. ATTENZIONE: previsione ancora soggetta a variazioni anche sensibili, seguire i prossimi aggiornamenti.

Previsioni a cura di 3B Meteo

