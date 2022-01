Meteo | Previsioni per lunedì 10 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1076m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

La situazione in regione

Circolazione depressionaria in azione sull'Italia centro-meridionale rinnoverà ancora instabilità sul Riminese nella prima parte del giorno, ancora con possibilità di nevicate fino a quote basso collinari. Altrove ampi rasserenamenti ma con clima ovunque invernale e possibilità di gelate tra notte e mattino. Ventilazione vivace dai quadranti nord-orientali. Mare molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo