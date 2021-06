Meteo | Previsioni per giovedì 10 giugno

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3315m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Alta pressione ma ancora disturbata da infiltrazioni instabili da Nordest. Sole prevalente sull'Emilia Romagna, pur con sporadici rovesci o brevi temporali pomeridiani sull'Appennino ma isolatamente non esclusi anche tra ferrarese, bolognese e modenese. Clima diurno caldo, ma senza troppi eccessi, con massime fino a 29-31°C. Venti a regime di brezza, salvo rinforzi da Nord lungo le coste. Mare poco mosso o localmente mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo