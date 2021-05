Meteo | Previsioni per lunedì 10 maggio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3468m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Aria molto mite viene richiamata sull'Emilia Romagna da un fronte che comincerà ad approcciarsi alle regioni di Nord Ovest. Sulla regione tempo buono per gran parte del giorno con ampi spazi soleggiati. Dal pomeriggio nubi in aumento su Ovest Emilia specie su piacentino e parmense, solo passaggio di nubi alte sul resto della regione. Temperature in netto rialzo nei valori massimi, punte fino a 27/28°C tra Emilia centrale e zone interne romagnole. Venti fino a moderati orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni a cura di 3b Meteo

