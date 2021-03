Meteo | Previsioni per mercoledì 10 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1248m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Regione

La perturbazione dei giorni scorsi si allontana verso le regioni meridionali, provocando maggiori aperture sull'Emilia Romagna con il ritorno del bel tempo. Temperature in calo, arriva aria più fredda in quota. Venti in rinforzo da NNE specie sulle coste, con mare mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery