Meteo | Previsioni per mercoledì 10 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3324m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Insistono correnti mediamente nord orientali sull'Emilia Romagna, pur in un contesto più anticiclonico, responsabili di una nuova giornata grigia e uggiosa con nubi medio-basse diffuse ma ormai senza particolari precipitazioni, se non delle deboli piogge tra notte e mattino più probabili sull'Emilia occidentale e qualche pioviggine anche al pomeriggio lungo il Po. Temperature in lieve aumento, più marcato nei massimi in quota. Venti deboli o moderati tra Nordest e Nordovest. Mare da mosso a poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo