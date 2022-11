Meteo | Previsioni per giovedì 10 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2774m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Transita una veloce perturbazione con piogge e rovesci tra notte e prima parte del mattino sull'Emilia e nel corso del giorno sulla Romagna. Migliora già in giornata a partire dall'Emilia ed entro sera anche sulla Romagna. Temperature massime in calo. Venti tra deboli e moderati, tesi da sudovest nella prima parte del giorno sui crinali appenninici. Mare Adriatico poco mosso con moto ondoso in aumento.

Previsioni a cura di 3b Meteo