Meteo | Previsioni per venerdì 10 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3417m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Stabilità prevalente sull'Emilia Romagna salvo isolati piovaschi pomeridiani tra Appennino parmense e Appennino piacentino; nubi stratificate in transito dal pomeriggio, talora compatte entro sera. Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento in pianura; clima diurno caldo con punte di 29-30°C, fresco all'alba con minime anche sotto i 15°C. Venti deboli o moderati in prevalenza orientali, con qualche rinforzo sulla Romagna. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo