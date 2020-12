Meteo | Previsioni per venerdì 11 dicembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1294m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Una nuova perturbazione si avvicina alla nostra regione determinando ancora una giornata via via più nuvolosa con prime precipitazioni in arrivo dal pomeriggio sull'Emilia occidentale, nevose dai 650/800m, in estensione seppur attenuata tra tarda sera e notte alla Romagna. Meglio sino al pomeriggio con maggiori aperture, permane però il rischio di nebbie tra notte e metà mattino lungo il Po. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1150 metri. Mare poco mosso.

Previsioni grazie a 3B Meteo

Gallery