Meteo | Previsioni per sabato 11 dicembre

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1132m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: neve.

La situazione in regione

Tra notte e mattino precipitazioni sulla Romagna, residue su est Emilia, nevose a quote collinari o di fondovalle, a tratti non escluse ancora in pianura tra Modenese e ovest Bolognese. Dal pomeriggio tendenza a un graduale miglioramento, sino a cieli sereni o poco nuvolosi. Clima freddo: massime in genere non oltre i 6-8°C e gelate notturne anche in pianura, specie nelle zone innevate.

Previsioni a cura di 3b Meteo