Meteo | Previsioni per venerdì 11 febbraio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1877m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Sulla Regione prima parte del giorno caratterizzata da tempo stabile e asciutto, con cieli irregolarmente nuvolosi sui settori occidentali; sereno o poco nuvoloso altrove. Segue rapido peggioramento del tempo per l'arrivo di un fronte freddo da nord, con nubi in aumento e piogge sparse a partire dai settori di pianura. Netto calo termico serale specie in Appennino con quota neve in calo fin sotto i 1000m. Venti deboli variabili, in rinforzo da nordest entro sera. Mare da poco mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo