Meteo | Previsioni per venerdì 11 giugno

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3365m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Alta pressione ma contestualmente correnti nord orientali in quota. Sole prevalente sull'Emilia Romagna, pur con nubi irregolari di passaggio, che sfoceranno in locali acquazzoni o temporali non solo in Appennino ma anche sulle pianure, sebbene più occasionali, specie tra modenese, bolognese, ferrarese, ravennate e imolese. Clima diurno caldo e un pò afoso, ma senza eccessi. Venti a regime di brezza termica, salvo rinforzi durante i temporali. Mare in prevalenza poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo